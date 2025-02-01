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Türkiye
AA 01.02.2025 22:45

İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

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