Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 17.40 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan boğazda etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.