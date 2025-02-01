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Türkiye
AA 01.02.2025 21:27

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 17.40 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan boğazda etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

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