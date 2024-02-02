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Türkiye
AA 02.02.2024 11:20

İstanbul'da kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istendi

Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Öztunç'un müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul'da kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira artışı sebebiyle çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Öztunç hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Asar'ın sanık Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı, sanık ve maktulün kira miktarı ve dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle dönem dönem tartıştığı aktarıldı.

Sanık ile maktul arasında 8 Temmuz 2023'te de kira zammına ilişkin tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Öztunç'un ruhsatsız tabancayla Hüseyin Asar'a 7 el ateş ettikten sonra kaçtığı, Asar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, Öztunç'un 3 gün sonra silahıyla polis merkezine giderek teslim olduğu anlatıldı.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, maktul Asar'ın vücudunda 3 adet ateşli silah yarası tespit edildiği ve birinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, maktulün ölüm nedeninin, silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu kaydedildi.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ise olay yerinde bulunan mermi kovanlarının, sanık polise teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığının tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Ertuğrul Öztunç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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