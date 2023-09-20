Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.09.2023 23:53

İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak

Başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımlar uygulanacak.

İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için süre uzatımı olmayacak
[Fotograf: AA]

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır."

Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Göç
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
23:19
Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
23:04
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü
22:55
Yunanistan, Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor
22:56
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
FOTO FOKUS
Dayı ve yeğen ilkokulda aynı sırayı paylaşıyor
Dayı ve yeğen ilkokulda aynı sırayı paylaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ