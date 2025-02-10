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Türkiye
AA 10.02.2025 20:51

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili olan kar nedeniyle, bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Bazı araç sahipleri dörtlü flaşörlerini yakarak yolda beklerken, birçok noktada hazır bekletilen kar küreme araçları yolları temizledi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Tepeye çıkan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirerek bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı'nı seyretti.

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