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Türkiye
TRT Haber 20.02.2025 09:03

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi: Hafta başına kadar sürecek

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verdi. İstanbul Boğazı, görüş mesafesinin azalması sebebiyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Bazı uçak seferleri iptal edildi. Araçlar yollarda kaldı. Kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi: Hafta başına kadar sürecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dün sabah saatlerinden itibaren kar İstanbul'da hayat olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul havalimanı çevresi, Başakşehir ve Arnavutköy civarında yoğun kar vardı.

Yağış öğleye doğru Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde görülmeye başladı. Pek çok ilçe beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul Boğazı, görüş mesafesinin azalması sebebiyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Havalimanı apronu beyaz örtüyle kaplandı. Bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi: Hafta başına kadar sürecek

Saatler ilerledikçe yollar da beyaza büründü. Araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı.

Arnavutköy’de bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur oldu,, uzun araç kuyruğu oluştu.

Eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Ayrıca, kamuda görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayıldı.

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi: Hafta başına kadar sürecek

Bazı ilçelerde kar yağışı etkili olunca öğrencilere okul yönetimleri tarafından izin verildi.

Ulaşımda izdiham yaşandı

Metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Merdivenlerde izdiham oluştu.

Tedbirlerin artırıldığı İstanbul'da Valilik vatandaşa uyarılarda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması ve kar lastiği bulunmayan özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıldı.

İhtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

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