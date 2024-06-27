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Türkiye
İHA 27.06.2024 15:05

İstanbul'da kamyonetten kopan lastik bir süre yolda ilerledi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik bir süre yolda ilerledi. Herhangi bir kazaya neden olmayan lastik kameralara yansıdı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde bir kamyonetin lastiği bijonlarının gevşemesi sonucu yerinden çıktı. Yerinden çıkan lastik, otoyol üzerinde kontrolsüz şekilde savrularak ilerlemeye başladı.

Durumu fark etmeyen sürücü ise uzaklaştı. Lastiği fark eden başka bir sürücü, yolun eğimli olması nedeniyle sağa sola çarparak ilerleyen lastiğin diğer araçlara ve trafik akışına zarar vermemesi için çaba sarf etti.

Sürücü bir yandan dörtlü ikaz ışıklarını yakarak diğer sürücüleri uyarırken, bir yandan da kontrolsüz şekilde ilerleyen lastiği güvenli bir bölgeye çekebilmek için durana kadar kilometrelerce takip etti.

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İstanbul'da kamyonetten kopan lastik bir süre yolda ilerledi
İstanbul'da kamyonetten kopan lastik bir süre yolda ilerledi
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