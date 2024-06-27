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Türkiye
AA 27.06.2024 14:09

Mersin'de "change araç" operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de, depremlerde hasar alan araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıya 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de "change araç" operasyonu: 12 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan veya farklı olaylarda yanan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ya da yakalamalı araçları temin edip, motor ve şasi numaraslarını değiştirip sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu trafiğe çıkarılan bu araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri "change araç" operasyonunda 12 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalamalı 8 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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