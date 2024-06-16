İstanbul'da kaçan boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise boğayı zapt etmeye çalıştı.

Bir türlü etkisiz hale getirilemeyen boğa ekipler tarafından kontrol altına alındı.