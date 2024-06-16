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Türkiye
İHA 16.06.2024 12:20

İstanbul'da kaçan boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

İstanbul'da kaçan boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise boğayı zapt etmeye çalıştı.

Bir türlü etkisiz hale getirilemeyen boğa ekipler tarafından kontrol altına alındı. 

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