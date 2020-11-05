İstanbul Esenyurt'taki bir iş hanında yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen göz muayenehanesinden şüphelenen vatandaşlar durumu Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İşletmeye gelen ekipler, inceleme sonucunda muayenehanenin kaçak olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda işletmede bulunan gözlük ve muayene aparatlarına el koydu.

Kaçak muayenehane kapatıldı

Muayenehane olarak kullanılan kaçak işletme, sağlık müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. El konulan malzemeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait bir depoya kaldırılırken, kaçak muayenehanede çalışan 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşletme hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.