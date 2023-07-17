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Türkiye
DHA 17.07.2023 09:48

İstanbul'da kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 20 şüpheli yakalandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda, kaçak göçmenleri sınır illerine götüren ve barınmalarını sağlayarak organizatörlük yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

İstanbul'da kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 20 şüpheli yakalandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri araçlarla sınır illerine götüren ve barınmalarını sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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