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Türkiye
AA 14.06.2023 11:36

İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul'da, botoks ilacı ve sulandırma solüsyonlarının yurt dışından kaçak getirilmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonu
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda ülkeye yurt dışından kaçak botoks ilacı ve botoks sulandırma solüsyonu getirildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Bakırköy'de belirledikleri adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Burada yapılan aramada piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

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