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Türkiye
İHA 14.06.2023 11:25

İntihar etmeye çalışan şahsı döverek aşağı indirdi

İstanbul Küçükçekmece'de, çatıya çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi, polisin ikna çabalarına karşılık vermeyince başka bir vatandaş tarafından dövülerek aşağı indirildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına giderek atlamaya çalıştı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu.

Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şahıs, bir türlü aşağı inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti.

Vatandaş, kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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