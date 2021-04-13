Olay, Akçaburgaz Mahallesi Alkop Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden araç sürücüsü O.E., 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine kestirmeden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halinde olan işçi servisi sürücüsü Cengiz Bilgili, O.E.’nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile O.E.’nin kullandığı araç yaklaşık 100 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan O.E'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen O.E. ve işçi servisindeki 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Tersten gelip karşı yola girmeye çalıştı"

Kaza anını anlatan sürücü Cengiz Bilgili, diğer aracın ters yöne dönüş yapmaya çalıştığını kaydederek, “Burada sürekli kazalar oluyor. Önlem alınması lazım. 200 metre ileriden dönmek varken buradan dönüyorlar. Canlarını da düşünmüyorlar. Tersten gelip karşı yola girmeye çalıştı. Ben de düz geliyordum. Dolayısıyla vurdum” dedi.