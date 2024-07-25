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Türkiye
AA 25.07.2024 17:38

İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verildi:

"Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."

Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
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