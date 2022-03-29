Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Beştelsiz Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: Polis
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