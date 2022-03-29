Beştelsiz Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.