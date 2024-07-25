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Türkiye
AA 25.07.2024 12:32

İstanbul'da İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

İstanbul'da İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü.

Yolcular araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

İstanbul'da İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

Ekiplerce yapılan çalışmada, çekici yardımıyla kanaldan çıkarılan otobüs, olay yerinden kaldırıldı.

Oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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