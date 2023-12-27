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Türkiye
İHA 27.12.2023 03:39

İstanbul'da huzur uygulaması: Eyüpsultan'da bulunan kanlı silah incelemeye alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetim yapan ekipler, Eyüpsultan'da bir araçtan atıldığı değerlendirilen kanlı silah da buldu.

İstanbul'da huzur uygulaması: Eyüpsultan'da bulunan kanlı silah incelemeye alındı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

O noktalardan biri de Eyüpsultan'dı. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla ilçede asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup arandı, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Denetim yapan ekipler, bir araçtan atıldığı değerlendirilen kanlı silah da buldu. Silahı atıp kaçan B.B. isimli şüpheli kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan denetimlerde 3,25 gram uyuşturucu madde ve 49 adet bandrolsüz elektronik sigara bulunurken alkollü bir sürücüye ise 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Uyuşturucu madde bulunan kişi ise gözaltına alındı.

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