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Türkiye
AA 27.12.2023 02:25

Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan başka bir lastik bottaki 31 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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