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Türkiye
AA 27.12.2023 01:04

İzmir açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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