Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da "huzur" uygulaması
[Fotograf: İHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. Şüpheli şahısların kimlik sorguları yapıldı, araçlar tek tek arandı. Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.
Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlar arandı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Etiketler: İstanbul
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