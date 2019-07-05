İstanbul'da 11’inci Yeditepe Huzur uygulaması, çeşitli ilçelerde eş zamanlı olarak yapıldı.

Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi.

Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi’nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı.

Denetimler kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapıldı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Taksim'de yapılan denetimlerde polisten kaçan bir otomobil ekipler tarafından takibe alındı.Tophane'de durdurulan 35 HR 426 plakalı otomobilin sürücüsü Melih A. gözaltına alındı.

Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün otomobilin hacizli olması nedeniyle kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA