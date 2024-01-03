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Türkiye
DHA 03.01.2024 23:42

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' operasyonu yaptı. Durduran araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine toplam 26 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.

Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

Denetime polis helikopteri havadan destek verirken narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan aramalarda durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) yapıldı.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında narkotik köpeği de araçlarla uyuşturucu madde araması yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

Ehliyetsiz sürücüye 26 bin lira ceza

Fatih'te yapılan denetim sırasında durdurulan bir minibüsün şoförünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ekipler sürücüye 12 bin 978 lira, araç sahibine de 12 bin 978 lira olmak üzere toplamda 26 bin lira ceza yazıldı.

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