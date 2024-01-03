Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 20:03

Deprem konutları birer birer yükseliyor

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bugüne devlet ve milletin el ele verdiğini, sağlam ve güvenli evlerin birer birer tamamlandığını açıkladı.

Deprem konutları birer birer yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Videoda, Medine adlı vatandaşın "Allah devletimizden razı olsun." sözlerine dikkati çeken Özhaseki, "6 Şubat depremlerinden bugüne devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık, sağlam ve güvenli yuvalarımızı birer birer tamamlıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.


Depremzede vatandaşların görüşlerine yer verilen videoda, bir depremzede, 20 yıla kadar yeni bir düzen kurabileceklerini düşünürken, konutların bir sene içerisinde yapılmasına şaşırdıklarını dile getirerek, "Daha senesi dolmadan insanların başını sokabileceği evler yapıldı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir diğer depremzede ise "Evler çok güzel oldu. Allah bin kere razı olsun. Devletimiz bizi perişan, rezil etmedi." dedi. Videoda diğer depremzede vatandaşlar da evlerin sağlam ve güzel olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ETİKETLER
Deprem Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den "terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda kararlıyız" mesajı
20:53
BM Özel Raportörü: Gazzelilerin zorla gönderilmeleri soykırımdır
20:32
İsrailli Bakan'ın pilotların Gazze'deki birliklere destek vermediği söylemi tartışılıyor
19:54
Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi işgalcileri ülkesine almayacak
19:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
19:17
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
Ardahan'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ