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Türkiye
TRT Haber 18.10.2024 10:21

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Sözde sorumlu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sorumlu olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin babası ve ağabeyinin de FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklu olduğu tespit edildi.

Emrah Kuş
Emrah Kuş
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Sözde sorumlu yakalandı

İstanbul terörle mücadele ve istihbarat şube ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Mert Can Saykal isimli şüphelinin Şişli ve Kağıthane’deki örgüt evlerinde kaldığı,,,
bu evlerin sorumlusu olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar döviz, alışveriş çekleri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Signal programını kullandığı tespit edildi

Şüphelinin telefonunda FETÖ üyelerinin mesajlaşma için kullandığı Signal programını kullandığı tespit edildi.

Uygulama üzerinden karşısındaki kişinin örgüt üyesi olup olmadığını anlamak için şifreli şekilde konuştuğu, FETÖ üyesi olduğuna ikna olduktan sonra örgütsel konuşmalar yaptığı saptandı.

Babası ve ağabeyi de FETÖ'cü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin babasının ve ağabeyinin de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan tutuklu olduğu tespit edildi.  

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