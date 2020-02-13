İstanbul'da FETÖ'nün tespit edilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin ve bylock kullanıcılarının da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda hücre evlerinin masrafları ve örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflara konulmuş para bulundu.

Ayrıca altın, dijital materyal ve örgüt elebaşının imzasının bulunduğu saatler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.