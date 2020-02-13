Hakkari'deki Berçelan Yaylası yolunda karda mahsur kalan ve soğuktan ayakları donan sahipsiz at için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 2 metre karın bulunduğu bölgeyi yaya olarak geçen veteriner ekipleri dondurucu soğuk havaya meydan okudu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uzun uğraşlar sonucu atın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, ayakları donan ve karda yarı baygın olan atı, brandanın üzerine yatırarak anayola kadar götürdü.

Burada ilk tedavisi yapılan sahipsiz ata yem verildi. Duyarlı vatandaşlardan Osman Cindioğlu, ata sahip çıkıp sahibi bulana kadar ahırında besleyeceğini söyledi.