İstanbul'da elektrikli scooter işletmeciliği başvurular 27 Kasım'da başlıyor

İBB'den yapılan açıklamada, scooter yönetmeliği doğrultusunda izin süreleri sona eren firmaların, paylaşımlı scooter izni alması için başvuru koşullarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 2'nci bendinde '12'nci maddeye göre verilecek scooter izin süresi, scooter izninin verildiği karar tarihinden itibaren 2 yıldır.' maddesi uyarınca, operatörlerin izin sürelerinin yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'yetki belgesi' almış scooter operatörleri için 27 Kasım 2023'te başlayacak başvurular, 18 Aralık 2023'te sona erecek" ifadeleri kullanıldı.

İlgili yönerge gereğince scooter operatörlerinden yetki belgesi, imza sirküleri, başvuru dilekçesi, ilçelerdeki scooter sayısı ve durak yerlerinin konumları gibi belgelerin istendiği belirtilen açıklamada, 79 bin 456 scooter ilçe bazındaki sayıları şu şekilde sıralandı:

"Arnavutköy 1632, Ataşehir 2 bin 116, Avcılar 2 bin 261, Bağcılar 3 bin 700, Bahçelievler 2 bin 972, Bakırköy 1133, Başakşehir 2 bin 575, Bayrampaşa 1377, Beşiktaş 876, Beykoz 1239, Beylikdüzü 2 bin 64, Beyoğlu 1130, Büyükçekmece 1386, Çatalca 387, Çekmeköy 1480, Esenler 2 bin 227, Esenyurt 4 bin 918, Eyüpsultan 2 bin 115, Fatih 1841, Gaziosmanpaşa 2 bin 480, Güngören 1413, Kadıköy 2 bin 415, Kağıthane 2 bin 280, Kartal 2 bin 417, Küçükçekmece 4 bin 45, Maltepe 2 bin 643, Pendik 3 bin 752, Sancaktepe 2 bin 449, Sarıyer 1752, Silivri 1086, Sultanbeyli 1791, Sultangazi 2 bin 713, Şile 217, Şişli 1383, Tuzla 1444, Ümraniye 3 bin 662, Üsküdar 2 bin 622, Zeytinburnu 1463."