İstanbul'da drift yapan sürücüye 81 bin lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Akyurt Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden tespit edilen C.C. polis ekiplerince yakalandı.
Ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 81 bin 305 lira idari para cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen C.C'ye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem uygulandı, otomobili de 2 ay süreyle trafikten menedildi.