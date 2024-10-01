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Türkiye
TRT Haber-AA 01.10.2024 11:27

İstanbul'da depo yangını: Gökyüzü dumanlarla kaplandı

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'da depo yangını: Gökyüzü dumanlarla kaplandı
[Fotograf: İHA]

Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ile UMKE ekipleri, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) görevlileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, yanan deponun yanındaki fabrikayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Çevrede de geniş alana güvenlik şeridi çekti.

Yoğun dumana rağmen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

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