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Türkiye
AA 01.10.2024 11:19

Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinde, sağlık memuru baba ile doktor kızı birlikte görev yapıyor.

Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
[Fotograf: AA]

Alaşehir Devlet Hastanesinde 13 yıldır sağlık memuru olarak görev yapan Şevket Karaman'ın tıp fakültesinden bu yıl mezun olan kızı Şerife Karaman, babasının görev yaptığı hastaneye atandı. Baba kız, hastaların iyileşmesi için birlikte çaba sarf ediyor.

Baba Karaman, kızının ilk görev gününde onunla acil serviste çalıştıklarını belirterek, "2011 yılından beri Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yapıyorum. Kızım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip doktor olduktan sonra, aynı hastanede aynı serviste görev yapıyoruz. Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz"diye konuştu.

Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor

Doktor Şerife Karaman da tıp fakültesine yerleştiğinden beri fırsat buldukça babasının yanına geldiğini, ziyaretlerde bir şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Babasıyla aynı hastanede çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karaman, "Baba kız olarak birlikte çalışmayı hep hayal ediyorduk. 6 yılın sonunda bu hayalimiz gerçek oldu. Çok güzel bir duygu. Tarif edilebilecek bir duygu değil" dedi.

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