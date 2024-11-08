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Türkiye
İHA 08.11.2024 14:05

İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu

İstanbul Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıktı, balıkçılar ise denize açılamadı. Deniz suyunun çekildiği Menekşe Sahili havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek sahil boyunca küçük adacıklar oluştu. Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.

Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu dikkat çekerken deniz suyunun ise metrelerce çekildiği görüldü. Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu

"Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz"

Menekşe Deresi’ndeki balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.

Akkor, ‘"Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60,70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor" dedi.

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