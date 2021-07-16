Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı
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