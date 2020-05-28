İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin" dedi.

29 Mayıs Cuma günü

Özlem ve hasret bitiyor.



İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.



Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.



Allah kabul etsin.https://t.co/N1zsIefmvV… pic.twitter.com/6o8R7rj40s — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2020

Cami ve mescitler dezenfekte edildi

Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.