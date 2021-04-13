Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de meydana geldi.

İddiaya göre, 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde tuzak kurma planı yaptı.

Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu. Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı durdurdu.

Silah, bıçak ve sopalarla saldırdılar

Araçlarından inen saldırganlar ellerindeki silah, bıçak ve sopalarla araç içerisindeki sürücüye saldırdı.

Saldırıya uğrayan ve yaralanan kişi olay yerinden kaçmak için aracıyla manevra yaptı. Bu esnada saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan kişi, aracın ilerlemesiyle birlikte yola düşerek yaralandı.

Saldırı sonucu yaralanan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili ilceleme başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ile silaha el konuldu.

Olaya tanık olan Yusuf Şener, "Bir iki el silah sesi duyduk. Önce sopalı kavga başladı, tekrar silah sesi geldi. Duyduğumuza göre birkaç kişi yaralıymış" dedi.

Saldırı anı kamerada

Silahlı, bıçaklı ve sopalı saldırganların lüks cipin önünü keserek saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde lüks cipin önünü, arkasını ve sağ tarafını kapatan saldırganlar cipi durduruyor. Daha sonra araçlarından inen saldırganlar cipe ve sürücüye saldırıyor. Cip sürücüsü kaçmaya çalıştığı esnada araca binmeye çalışan saldırganlardan biri de yere düşüyor.