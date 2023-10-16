Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.10.2023 10:22

İstanbul'da çalışma nedeniyle kapatılan metrobüs durağında yoğunluk yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağını kapattı. Sabah işe ve okula gitmek isteyenler durakta yoğunlukla karşılaştı ve diğer duraklara yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da çalışma nedeniyle kapatılan metrobüs durağında yoğunluk yaşandı
[Fotograf: DHA]

Söğütlüçeşme yönüne gidilen metrobüs durağı, beyaz yol çalışması nedeniyle kapatıldı. Çalışmadan haberi olmayanlar durağa geldiklerinde durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı.

Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika arttı. Görevliler, hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yolcular diğer duraklara yürümek zorunda kaldı

İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların metrobüse, ilerideki Şükrübey veya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi. Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı.

Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi. 

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Diyarbakır'daki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
11:57
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti
11:59
TİM Başkanı Gültepe'den enflasyonla mücadele kampanyasına destek
11:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü
11:46
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
11:35
Hatay'da ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Maça", zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek
Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Maça", zorlu operasyon bölgelerine paraşütle inecek
FOTO FOKUS
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ