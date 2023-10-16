İstanbul'da çalışma nedeniyle kapatılan metrobüs durağında yoğunluk yaşandı

Söğütlüçeşme yönüne gidilen metrobüs durağı, beyaz yol çalışması nedeniyle kapatıldı. Çalışmadan haberi olmayanlar durağa geldiklerinde durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı.

Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika arttı. Görevliler, hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yolcular diğer duraklara yürümek zorunda kaldı

İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların metrobüse, ilerideki Şükrübey veya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi. Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı.

Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi.