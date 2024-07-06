Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.07.2024 19:27

İstanbul’da bugün trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün Şişli’de gerçekleşecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul’da bugün trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün Şişli’de gerçekleşecek etkinlik sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Açıklamada kapatılacak yollar Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak olarak belirtildi.

Alternatif güzergahlar ise Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak ve Harbiye Çayırı Sokak, Cebel Topu Sokak olarak duyuruldu.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
14 milyon 400 bin dal makaron olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
01:27
Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
01:26
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara indi
00:52
UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor
00:50
Hamas: İsrail, sığınmacıların kaldığı okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işledi
00:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar
Teşekkürler Bizim Çocuklar
Teşekkürler Bizim Çocuklar
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ