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Türkiye
İHA 06.07.2024 18:54

14 milyon 400 bin dal makaron olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu

Ticaret Bakanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bir fabrikanın deposunda gerçekleştirilen arama neticesinde 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konulduğunu açıkladı.

14 milyon 400 bin dal makaron olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

 "Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Mersin ilinde yürütülen çalışmalar sonucu, Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personellerinin de katılımıyla, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bir fabrikanın deposunda gerçekleştirilen arama neticesinde 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konulmuştur. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatılmış olup şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. El konulan eşyanın gümrüklenmiş değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olduğu tespit edilmiştir"

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