Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2023 12:17

İstanbul'da 'Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde' Türkiye Forumu düzenlendi

"Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde" Türkiye Forumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde' Türkiye Forumu düzenlendi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansının katkılarıyla, Kızılbaş Gençleri Eğitim Sosyal Birliği ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu organizatörlüğünde düzenlenen forumun açılış konuşmasını, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Agil Alesger yaptı.

Alesger, muzaffer ordularının kendilerine yeni bir Kızılelma hediye ettiğini ve Türkiye'nin de desteğiyle Şuşa'da, iki ay yıldızlı bayrağın beraber dalgalandığını söyledi.

Karabağ'da yaşananları hatırlatıp, herkes umutsuzken umutlarını yitirmediklerini belirten Alesger, "Bir gün biz Batı Azerbaycan dediğimiz Revan Hanlığı'nda da üç renkli bayrağımızın dalgalanacağına inanıyoruz. En azından sivil toplum örgütleri olarak biz bu düşüncedeyiz, bu inançtayız" dedi.

İstanbul'da 'Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde' Türkiye Forumu düzenlendi

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade de bölgeye dair tarihi bilgiler paylaşarak, "Zengezur'un Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan'ın Türkiye'yle ve tüm Türk dünyasıyla karasal bağlantısı maksatlı şekilde kesilmiş oldu ve böylece Sovyetler tarafından, Ermeniler tarafından Türk dünyasının coğrafi bakımdan parçalanmasına yönelik adım atıldı" diye konuştu.

Allahverdizade, Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Batı Azerbaycanlıların haklarının sağlanmasını sıklıkla dile getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Azerbaycan'da Batı Azerbaycan Topluluğu faaliyet göstermektedir. Batı Azerbaycan'dan olan soydaşlarımızın haklarının iade edilmesi, sorumluların mahkeme önüne çıkarılması için çok boyutlu faaliyet yürütmektedir. Bugün Batı Azerbaycan'dan soydaşlarımız Batı Azerbaycan'a geri dönecekleri günü bekliyorlar. Batı Azerbaycanlıların kendi ata yurtlarına geri dönme hakkının sağlanması herhangi bir devlete karşı toprak iddiasında bulunmak anlamına gelmiyor. Çünkü Batı Azerbaycanlıların kendi ata yurtlarına dönmesi onların doğal hakkıdır ve bu hak tüm uluslararası sözleşmelerle tespit edilmiştir."

İstanbul'da 'Batı Azerbaycan Gerçekleri Uluslararası Düzeyde' Türkiye Forumu düzenlendi

Forumda, Batı Azerbaycan'a dair görüntülerin yer aldığı kısa film gösterimi yapıldı.

Ardından araştırmacı Raşid Mustafazade'nin moderatorlüğünde, akademisyenler Mehdi Genceli, Venera Mustafayeva ve araştırmacı-yazar Dilgam Ahmet'in katılımıyla panel düzenlendi.

Panel sonrasında katılımcılara plaket takdim edildi. Forum, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Başkentte saman yüklü kamyonda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Güney Kore, Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak görüyor
13:04
İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğunu oldu
13:01
Çorum'da arı sokan kişi hayatını kaybetti
13:04
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
13:07
Bakan Fidan: Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir
12:52
Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 54'e çıktı
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak
FOTO FOKUS
İstanbul'da 17 katlı binada yangın
İstanbul'da 17 katlı binada yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ