Türkiye

İstanbul'da apartman çatısında yangın

20 Kasım 2019 Çarşamba 01:47 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 02:12

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın çatısında başlayan yangın alttaki daireye de sıçradı. Evdeki yaşlı kadın komşularının yardımı ile dışarı çıkartıldı.

[Fotoğraf: İHA]