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İstanbul'da apartman çatısında yangın20 Kasım 2019 Çarşamba 01:47 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 02:12
İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın çatısında başlayan yangın alttaki daireye de sıçradı. Evdeki yaşlı kadın komşularının yardımı ile dışarı çıkartıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, Yenigün Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede alt kattaki daireye sıçradı.
Evde bulunan yaşlı kadın komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Yenigün Mahallesi yangın İstanbul Bağcılar apartman