Türkiye
DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iadesi sürüyor19 Kasım 2019 Salı 22:19 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 22:25
DEAŞ'lı teröristlerin vatandaşı oldukları Avrupa ülkelerine iadeleri sürüyor. Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığının Türkiye'de yakalanan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderme işlemleri kapsamında, Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yabancı terörist İçişleri Bakanlığı DEAŞ