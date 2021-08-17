Kocatepe Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.