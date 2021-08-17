Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da alışveriş merkezinde yangın
İstanbul Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocatepe Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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