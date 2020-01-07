Türkiye
İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi07 Ocak 2020 Salı 11:09 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 11:10
İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 1 kişi yakalandı. Operasyonda, 85 kilogram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği uyuşturucu maddeyi Zeytinburnu'nda bir sitede sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu şüpheli A.T Küçükçekmece'de bir sitede yakalandı.
Şüphelinin elinde bulunan torbada 10 kilogram, adresindeyse 75 kilo skunk bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA