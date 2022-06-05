İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "göçmen kaçakçılığı"yla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 1 Ocak ile 1 Haziran arasında Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt'ta belirlenen 37 adreste düzensiz göçmenlerin yaşadığı tespit edildi.

Bu adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şok evlerinde yaşayan 528 düzensiz göçmeni yakaladı.

Adreslerde yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ila 15 düzensiz göçmenin yaşadığı belirlendi.

Düzensiz göçmenlere evlerini kiralayanlar hakkında adli işlem yapıldı

Ekipler, düzensiz göçmenlere evlerini kiralayan 33 şüpheliyi de yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 29 şüpheli serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlere evlerini kiralayan şüphelilere 180 bin 180 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan 528 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.