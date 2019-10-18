İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve iş yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda 12 Temmuz-16 Ekim tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:

"Düzensiz göçle gelen 34.397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 5.945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için REHBERLİK faaliyetlerine devam etmektedir.Bu dönemde 53.077 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Kasım 2019 tarihinde denetimlere başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber