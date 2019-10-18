Türkiye
Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı18 Ekim 2019 Cuma 09:59 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 10:48
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Cemil Güney’in kullandığı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.
Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika kaza istanbul çankırı