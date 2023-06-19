İstanbul'da 15 ton sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerin üretimi, depolanması ve satışını engellemek için çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız şatlarda üretilen, halk sağlığını tehlikeye düşüren, bazı markaların isimleri de kullanılan sahte deterjan ve gıda ürünlerinin yurt dışına ihraç edileceği bilgisine ulaştı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren söz konusu işyerine önceki baskın düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.