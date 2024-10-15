Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 15.10.2024 14:54

İstanbul'da 1 milyon lira değerinde oyun konsolu hırsızlığı

İstanbul Büyükçekmece'de maskeli şüpheliler, oyun konsolu ve aksesuarları satan bir iş yerine girdi. Maskeli şüpheliler dakikalar içinde 1 milyon liranın üzerinde malzemeyi çuvallara doldurarak kaçtı.

İstanbul'da 1 milyon lira değerinde oyun konsolu hırsızlığı
[Fotograf: DHA]

Olay, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

3 şüpheli, oyun konsolu ve aksesuarları satan bir iş yerine geldi. Kepengi ve işyerinin camlarını kırıp içeri giren hırsızlar, içerideki oyun konsolu, oyun cd'leri ve aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurdu.

İstanbul'da 1 milyon lira değerinde oyun konsolu hırsızlığı

Dakikalar içinde iş yerinden piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme çalan hırsızlar ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ihbarda bulunurken, iş yeri sahibine de haber verdi.

ETİKETLER
İstanbul Hırsızlık Oyun
Sıradaki Haber
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eymen es-Safedi'yi kabul etti
16:57
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüşmek için Atina'ya gidecek
16:40
İngiltere'de aktivistler, çocukları korumak için Roblox'a karşı önlem alınmasını istiyor
16:37
İsrail basını, Netanyahu ile Savunma Bakanı'nın İran'a saldırı planı konusunda anlaştığını yazdı
16:15
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
16:04
Bakan Tunç: Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
New York'ta Filistin yanlısı gösteri düzenlendi
New York'ta Filistin yanlısı gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ