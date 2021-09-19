Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 1 milyon lira olan tütün bulundu.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü olmayan 4 bin 411 puro, 13 bin 580 sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, 1308 paket sigara kağıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 elektronik sigara ile 18,6 kilogram tütün ve 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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