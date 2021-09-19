"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de yeni sezonu açan balıkçıların yüzü, tezgahlarda yaşanan hareketliliğin ardından gülmeye başladı.

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle avlanmanın artacağını, fiyatların da düşeceğini öngören balıkçılar, bu yıl Karadeniz hamsisinden umutlu.

Şu anda tezgahlarda kilogramı 25 liradan satışa sunulan hamsinin bollaşmasıyla 10-15 liraya kadar düşmesi bekleniyor.

Balık tezgahlarında palamut tanesi 25, istavrit ve mezgit kilogramı 30-35 liradan satılıyor.

"Vatandaş 10-15 liradan hamsi yiyecek"

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, Karadeniz hamsisinin gelecek günlerde bollaşacağını, vatandaşın 10-15 liradan hamsi yiyeceğini söyledi.

Palamut az olduğu için fiyatının yükseldiğini aktaran Yazgan, "Havalar biraz soğuyunca çinekop ve lüfer de tezgahlarda yerini alır." dedi.

Yazgan, Karadeniz ile Marmara hamsisinin karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz hamsisi, lezzetli ve kokulu olur, büyük olmaz. İki tür arasında lezzet farkı vardır. Karadeniz hamsisinin kılçığı azdır, yağlı olur. Marmara hamsisi iri, yavan olur, kılçıklıdır, yağsız olur." diye konuştu.